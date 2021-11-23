SON DAKİKA: Dolar kuru bahanesi ile sıvı yağ ve şeker stokçuluğu! Fabrikalardan yeni oyun...

ESNAF VE VATANDAŞ DENETİMLERİN ARTMASINI İSTİYOR

Esnaf ve vatandaş fabrikaların sıvı yağ ve şekerdeki stokçuluğuna karşı devletin denetimlerinin artırılmasını istiyor. Fabrikaların depolarındaki ürünlerin tespit edilmesi ve sahaya ürün gönderiminin hızlandırılması isteniyor.

Fabrikaların zam oyunu! Stokçular yine sahnede | Video

BAŞKAN ERDOĞAN, 'TEPELERİNE BİNECEĞİZ' DEMİŞTİ

Fırsatçılara tepki gösteren Başkan Erdoğan, ''Ülkemizi eskiden hep yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara da göz açtırmayacağız, hepsinin de tepesine tepesine bineceğiz. '' ifadelerini kullanmıştı.