SON DAKİKA | Ekim ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 32.87 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 37,15 oldu.

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi ise (Yİ-ÜFE) aylık bazda yüzde 1,63 artış gösterdi. Yıllık ise yüzde 27,00 arttı.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekim ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,34 yönündeydi.

