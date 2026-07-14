SON DAKİKA: Ekonomi yönetiminden yeni üretim ve yatırım hamlesi: 250 milyar liralık kredi paketi geliyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 2026 yılı altıncı toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, dezenflasyon sürecinin yılın geri kalanında devam etmesinin beklendiği belirtilirken, üretim, yatırım ve istihdamı destekleyecek yeni adımlar kamuoyuyla paylaşıldı.

250 MİLYAR LİRALIK YENİ KREDİ PAKETİ

EKK açıklamasında, ihracat odaklı büyüme ve reel sektörün rekabet gücünü artırmaya yönelik desteklerin süreceği vurgulandı. Bu kapsamda Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı'nın bütçesinin 750 milyar liraya yükseltileceği belirtildi.

Ayrıca imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygun koşullu 250 milyar liralık yeni işletme sermayesi kredi paketi hayata geçirilecek.

DEZENFLASYON MESAJI

Kurul açıklamasında, Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğü ve işsizlik oranının tek haneli seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Bölgede yaşanan jeopolitik gerilimlere rağmen cari açığın sürdürülebilir seviyelerde tutulmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, "Dezenflasyon sürecinin destekleyici koşulların katkısıyla yılın kalanında da devam etmesini öngörüyoruz." denildi.

İŞ GÜCÜ PİYASASI MASAYA YATIRILDI

Toplantıda iş gücü piyasasında son dönemde yaşanan gelişmeler de ele alındı. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilmesi planlanan politikaların Kurul üyeleri tarafından değerlendirildiği ve istişare edildiği bildirildi.

Açıklamada, özellikle gençler, kadınlar ve iş gücüne katılımı düşük kesimlerin istihdama kazandırılmasına yönelik politikaların sürdürüleceği kaydedildi.

12. YARGI PAKETİ DE GÜNDEMDEYDİ

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yatırım ortamını güçlendirecek düzenlemeleri de gündemine aldı. Açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 12. Yargı Paketi kapsamındaki ekonomi ve yatırım ortamını ilgilendiren düzenlemelerin değerlendirildiği belirtildi.

Kurul, hukuki öngörülebilirliği artıracak reformlarla iş ve yatırım süreçlerinin daha da kolaylaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

"TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL YATIRIM VE ÜRETİM MERKEZİ YAPACAĞIZ"

EKK açıklamasında Türkiye'nin jeostratejik konumu, güçlü üretim ve lojistik altyapısı ile genç ve nitelikli iş gücü sayesinde yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Yüksek katma değerli yatırımları destekleyen, beşeri sermayenin niteliğini artıran ve ikiz dönüşümü hızlandıran yapısal reformlarımızla ülkemizi küresel ölçekte güçlü bir yatırım, üretim ve ticaret merkezi yapmayı hedefliyoruz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör