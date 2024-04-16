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Giriş Tarihi: 16.4.2024 19:30 Son Güncelleme: 16.4.2024 19:47

SON DAKİKA | Ekonomide Yeni Dönem Yeni Adımlar: Başkan Erdoğan "Çok Yakında Paylaşacağız" diyerek duyurdu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında ekonomiye yönelik önemli mesajlar verdi. Enflasyonla mücadeleye değinen Başkan Erdoğan OVP ile ilgili de dikkat çekici bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Yeni dönemde Orta Vadeli Programı güçlendirecek adımlar atacağız. Ekonomi ekibimiz bununla ilgili hazırlıkları yaptı. Çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

SON DAKİKA | Ekonomide Yeni Dönem Yeni Adımlar: Başkan Erdoğan Çok Yakında Paylaşacağız diyerek duyurdu

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu, ekonomide atılacak yeni adımlara dikkat çekti.

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

ENFLASYONLA MÜCADELE VE KALICI REFAH ARTIŞI MESAJI

Seçimlerin ardından acil sorunlarımıza odaklandık. Kovid-19 salgını ile başlayan küresel ekonomik kriz, enflasyon boyutuyla halen devam ediyor. Gelişmiş ekonomiler dahil hemen herkes ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye olarak bu olumsuzlukların yansımasını biz de hissediyoruz. Ekonomideki yol haritasına sıkı sıkı bağlı kalıyoruz. Orta Vadeli Programı'nın müspet sonuçlarını görmeye başladık. Büyüme oranımızın yıl sonunda yüzde 4'e yaklaşacağına inanıyorum. Enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları biliyoruz. Günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışı hedefliyoruz. Seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik.

OVP MESAJI: ÇOK YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ

Yeni dönemde Orta Vadeli Programı güçlendirecek adımlar atacağız. Ekonomi ekibimiz bununla ilgili hazırlıkları yaptı. Çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız.

PETROLDE 100 BİN VARİL HEDEFİ

Bayramın ikinci günü Gabar'daki petrol üretiminde günlük 40 bin varilin üzerine çıkmayı başardık. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varile ulaşmak.

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SON DAKİKA | Ekonomide Yeni Dönem Yeni Adımlar: Başkan Erdoğan "Çok Yakında Paylaşacağız" diyerek duyurdu
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