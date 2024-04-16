SON DAKİKA | Ekonomide Yeni Dönem Yeni Adımlar: Başkan Erdoğan "Çok Yakında Paylaşacağız" diyerek duyurdu

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

ENFLASYONLA MÜCADELE VE KALICI REFAH ARTIŞI MESAJI

Seçimlerin ardından acil sorunlarımıza odaklandık. Kovid-19 salgını ile başlayan küresel ekonomik kriz, enflasyon boyutuyla halen devam ediyor. Gelişmiş ekonomiler dahil hemen herkes ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye olarak bu olumsuzlukların yansımasını biz de hissediyoruz. Ekonomideki yol haritasına sıkı sıkı bağlı kalıyoruz. Orta Vadeli Programı'nın müspet sonuçlarını görmeye başladık. Büyüme oranımızın yıl sonunda yüzde 4'e yaklaşacağına inanıyorum. Enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları biliyoruz. Günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışı hedefliyoruz. Seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik.

OVP MESAJI: ÇOK YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ

Yeni dönemde Orta Vadeli Programı güçlendirecek adımlar atacağız. Ekonomi ekibimiz bununla ilgili hazırlıkları yaptı. Çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız.