Son dakika: Elon Musk açıkladı! Donald Trump’ın Twitter yasağını kaldıracak mı?

Son dakika haberleri... Twitter'ın yeni sahibi olan ünlü iş insanı Elon Musk, yaptığı ilginç açıklamalarla son dönemde sık sık gündemi meşgul ediyor. Elon Musk bu kez birçok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.
SON DAKİKA: TRUMP'IN TWİTTER YASAĞI KALKIYOR
Twitter'ın yeni sahibi ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldıracağını açıkladı.
SON DAKİKA: TRUMP TWİTTER'A DÖNMEYECEK
Öte yandan Fox News kanalına konuşan Trump, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından temelli kapatılan Twitter hesabıyla ilgili, "Twitter'a dönmeyeceğim, Truth platformunda kalacağım. Umarım Elon Twitter'ı satın alır çünkü o Twitter'ı geliştirecektir, o iyi bir adam, ancak ben Truth'ta kalacağım." ifadelerini kullandı.
BEKLENTİLER ORTAYA ÇIKMIŞTI
Musk'ın Twitter'ı satın alma niyetini açıkladığı günden bu yana özellikle Cumhuriyetçi çevrelerde satın alma gerçekleşirse Trump'ın Twitter'a dönebileceğine ilişkin beklentiler ortaya çıkmıştı.
TRUMP'IN TWİTTER VE FACEBOKK HESAPLARI KAPATILMIŞTI
Trump'ın Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, söz konusu karar ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de geniş tartışmalara neden olmuştu.
Twitter Yönetim Kurulu, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.