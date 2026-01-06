Son dakika! En düşük emekli maaşına düzenleme: Emekli maaşı için bu hafta toplantı yapılacak

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR MAAŞI

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 oranında zam alacak. 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükseldi. Ancak en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin kanun düzenlemesi gerekiyor. Hükümetin buna ilişkin nihai kararı açıklanarak TBMM'ye sunulacak.

Bu eksende 18 bin TL maaş alan bir SSK ve BAĞKUR'lunun cebine 20.194 TL girecek. Maaşı 20 bin TL olan 22.438 TL, 25.000 bin TL olan ise 28.047 TL alacak.