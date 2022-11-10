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Haberler Ekonomi Haberleri EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi netleşti! Emeklilikte yaşa takılanlar merakla bekliyordu!
Giriş Tarihi: 10.11.2022 12:35 Son Güncelleme: 10.11.2022 12:35

EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi netleşti! Emeklilikte yaşa takılanlar merakla bekliyordu!

EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi netleşti! Emeklilikte yaşa takılanlar merakla bekliyordu!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemenin Aralık ayında Meclis'ten geçmesi ardından 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Öte yandan emeklilikte yaşa takılanlar için birçok soru yanıt buldu. EYT yasası kimleri kapsayacak? Yasa çıktığı anda kimler hemen emekli olabilecek? Emeklilik zorunlu mu olacak? Maaş hesaplaması nasıl yapılacak? Kimler yüksek maaş alacak? İlk maaş ne zaman? İşte detaylar...

Son dakika haberi...Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemenin Aralık ayında Meclis'ten geçmesi ardından 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ | EYT NE ZAMAN ÇIKACAK? YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ BELLİ OLDU!

Milyonların merakla beklediği düğüm çözülüyor. Geniş kapsamlı 3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem halini alan, teknik olarak çalışması sona eren, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis'te olması ve 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kritik düzenleme için artık son viraja girilirken, emeklilik bekleyenlerin aklında birçok soru var.

  • EYT yasası kimleri kapsayacak?
  • Yasa çıktığı anda kimler hemen emekli olabilecek?
  • Emeklilik zorunlu mu olacak?
  • Maaş hesaplaması nasıl yapılacak?
  • Kimler yüksek maaş alacak?
  • İlk maaş ne zaman?

Bu sorularla beraber tüm merak edilenler Mete Dirice İle Rakamlarla Konuşalım'da yanıt buldu:

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EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi netleşti! Emeklilikte yaşa takılanlar merakla bekliyordu!
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