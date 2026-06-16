Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Fahiş beyaz et fiyatlarına karşı 10 milyon TL'yi aşkın ceza kesildi
Giriş Tarihi: 16.06.2026 09:07 Son Güncelleme: 16.06.2026 09:48

SON DAKİKA! Fahiş beyaz et fiyatlarına karşı 10 milyon TL'yi aşkın ceza kesildi

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, beyaz et piyasasındaki fahişi fiyat artışına karşı İstanbul'da faaliyet gösteren marketlere toplamda 10 milyon TL'yi aşkın idari para cezası kesildiğini duyurdu.

SON DAKİKA! Fahiş beyaz et fiyatlarına karşı 10 milyon TL’yi aşkın ceza kesildi
  • ABONE OL

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49. toplantısında beyaz et piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına karşı alınan idari yaptırım kararlarını açıkladı.

YAZ AYLARINDA DENETİM SIKLAŞTI

Vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, iç piyasada adil ve rekabetçi bir ticaret ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdüren Ticaret Bakanlığı, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaz ete yönelik tüketici talebinde meydana gelen artışı fırsata çevirmeye yönelik uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla, sektör genelinde yeniden kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

İSTANBUL'DAKİ MARKETLERE 10 MİLYON TL'Yİ AŞAN CEZA

Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin sahada gerçekleştirdiği incelemeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında masaya yatırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen hem ulusal hem de yerel ölçekteki zincir marketler mercek altına alındı.

Kurul kararıyla, İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası kesildi.

"TEDARİK ZİNCİRİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişebilmesi için üreticiden perakendeciye kadar uzanan tüm tedarik zincirini gözetim altında tuttuklarını belirtti. Yapılan açıklamada, "Tedarik zincirinin tüm aşamalarında olağan dışı fiyat hareketlerini yakından takip etmeye ve gerekli idari tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verilerek piyasa manipülasyonlarına hiçbir şekilde izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İSTANBUL #TİCARET BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKÄ°P EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN!
ANLIK HÄ°SSE SENETLERÄ° VERÄ°LERÄ°, BORSA GRAFÄ°K VE TEKNÄ°K ANALÄ°Z!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Fahiş beyaz et fiyatlarına karşı 10 milyon TL'yi aşkın ceza kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA