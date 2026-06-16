SON DAKİKA! Fahiş beyaz et fiyatlarına karşı 10 milyon TL’yi aşkın ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49. toplantısında beyaz et piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına karşı alınan idari yaptırım kararlarını açıkladı.
YAZ AYLARINDA DENETİM SIKLAŞTI
Vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, iç piyasada adil ve rekabetçi bir ticaret ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdüren Ticaret Bakanlığı, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaz ete yönelik tüketici talebinde meydana gelen artışı fırsata çevirmeye yönelik uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla, sektör genelinde yeniden kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlatıldığını duyurdu.
İSTANBUL'DAKİ MARKETLERE 10 MİLYON TL'Yİ AŞAN CEZA
Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin sahada gerçekleştirdiği incelemeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında masaya yatırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen hem ulusal hem de yerel ölçekteki zincir marketler mercek altına alındı.
Kurul kararıyla, İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası kesildi.
"TEDARİK ZİNCİRİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişebilmesi için üreticiden perakendeciye kadar uzanan tüm tedarik zincirini gözetim altında tuttuklarını belirtti. Yapılan açıklamada, "Tedarik zincirinin tüm aşamalarında olağan dışı fiyat hareketlerini yakından takip etmeye ve gerekli idari tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verilerek piyasa manipülasyonlarına hiçbir şekilde izin verilmeyeceğinin altı çizildi.