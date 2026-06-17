Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Fed faiz kararı açıklandı! Son dört toplantıda aynı karar çıktı
Giriş Tarihi: 17.06.2026 21:01 Son Güncelleme: 17.06.2026 21:02

SON DAKİKA | Fed faiz kararı açıklandı! Son dört toplantıda aynı karar çıktı

Son dakika haberleri... ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklendiği gibi dördüncü kez üst üste yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit tuttu.

SON DAKİKA | Fed faiz kararı açıklandı! Son dört toplantıda aynı karar çıktı
  • ABONE OL

ABD/İsrail ortaklığı ile başlayan Orta Doğu'daki gerilimin barış anlaşmasıyla sona ermesiyle rahat bir nefes alan piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararına çevrilmişti.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yönetimindeki ilk toplantıda faizlerin sabit tutulması kararı alındı.

Fed böylelikle, faiz oranını dördüncü kez üst üste yüzde 3,50-yüzde 3,75 aralığında sabit tuttu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #KEVİN WARSH #ABD #FED

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKÄ°P EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN!
ANLIK HÄ°SSE SENETLERÄ° VERÄ°LERÄ°, BORSA GRAFÄ°K VE TEKNÄ°K ANALÄ°Z!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Fed faiz kararı açıklandı! Son dört toplantıda aynı karar çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA