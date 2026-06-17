Giriş Tarihi: 17.06.2026 21:01Son Güncelleme: 17.06.2026 21:02
SON DAKİKA | Fed faiz kararı açıklandı! Son dört toplantıda aynı karar çıktı
Son dakika haberleri... ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklendiği gibi dördüncü kez üst üste yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit tuttu.
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ABD/İsrail ortaklığı ile başlayan Orta Doğu'daki gerilimin barış anlaşmasıyla sona ermesiyle rahat bir nefes alan piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararına çevrilmişti.
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yönetimindeki ilk toplantıda faizlerin sabit tutulması kararı alındı.
Fed böylelikle, faiz oranını dördüncü kez üst üste yüzde 3,50-yüzde 3,75 aralığında sabit tuttu.