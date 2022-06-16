FED ABD EKONOMİSİ İÇİN BEKLENTİLERİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Fed faiz kararı sonrası makro ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini revize etti. Buna göre Mart ayında yüzde 2,8 olan büyüme beklentisi bu toplantıda yüzde 1,7'ye indirildi. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 1,7'ye; 2024 beklentisi ise yüzde 2'den yüzde 1,9'a çekildi.

ABD ekonomisi 2022 yılının ilk çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 1,4 daraldı. GSYH ile ilgili final sonuçları 29 Haziran'da açıklanacak. 17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.