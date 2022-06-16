Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: FED faiz kararı sonrası altın fiyatları grafiği yükseldi! 16 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.6.2022 06:39

SON DAKİKA: FED faiz kararı sonrası altın fiyatları grafiği yükseldi! 16 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA: FED faiz kararı sonrası altın fiyatları grafiği yükseldi! 16 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Son dakika! İki gün süren toplantının ardından Haziran ayı FED faiz kararı açıklandı. Açıklamaya göre; FED politika faizinde 75 baz puan artışa gitti. FED faiz kararı sonrası piyasaların grafiği merak edilirken gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altın yükselişe geçerken 16 Haziran Perşembe günü gram altın anlık rakamlara göre 1.016 TL’den işlem görmeye başladı; 22 ayar bilezik ise 922 TL’ye yükseldi. Başta yatırımcılar olmak üzere yaz ayları nedeniyle düğün sezonunun devam etmesi bakımından canlı altın fiyatları gündemin en önemli konularından bir tanesi oluyor. Peki; 16 Haziran 2022 Bugün cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatı rakamları!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! FED faiz kararının açıklanmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altında anlık rakamlara bakıldığında yükseliş grafiği görülüyor. 16 Haziran Perşembe bugün ata altın 6 bin 726 TL olarak görülürken tam altın ise 6 bin 604 TL'ye yükseldi. İşte canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 922,55

SATIŞ: 959,14

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.726,00

SATIŞ: 6.873,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.738,00

SATIŞ: 6.840,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.604,00

SATIŞ: 6.699,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.302,00

SATIŞ: 3.362,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.654,00

SATIŞ: 1.680,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.016,50

SATIŞ: 1.016,74

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: FED faiz kararı sonrası altın fiyatları grafiği yükseldi! 16 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA