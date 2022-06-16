Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! FED faiz kararının açıklanmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altında anlık rakamlara bakıldığında yükseliş grafiği görülüyor. 16 Haziran Perşembe bugün ata altın 6 bin 726 TL olarak görülürken tam altın ise 6 bin 604 TL'ye yükseldi. İşte canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri.