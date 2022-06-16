Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! FED faiz kararının açıklanmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altında anlık rakamlara bakıldığında yükseliş grafiği görülüyor. 16 Haziran Perşembe bugün ata altın 6 bin 726 TL olarak görülürken tam altın ise 6 bin 604 TL'ye yükseldi. İşte canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 922,55
SATIŞ: 959,14
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.726,00
SATIŞ: 6.873,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.604,00
SATIŞ: 6.699,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.302,00
SATIŞ: 3.362,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.654,00
SATIŞ: 1.680,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 1.016,50
SATIŞ: 1.016,74