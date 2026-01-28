SON DAKİKA | Fed faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ilk para politikası toplantısında politika faizine ilişkin kararını açıkladı. Fed politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

Karar, 10'a karşı 2 oyla alındı. Muhalif iki üye, Mirran ve Waller 25 baz puanlık indirim yönünde oy kullandı.

Fed, enflasyonun "bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini" vurgularken, işgücü piyasasının "istikrara kavuşma işaretleri gösterdiğini" ifade etti. Önceki açıklamada yer alan istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına dair ifade metinden çıkarıldı. İş kazanımlarının düşük seyrettiği, buna karşın işsizliğin Aralık ayında yüzde 4,4'e gerilediği belirtildi.

ARALIK AYINDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI YAŞANMIŞTI

Mevcut karar, 2025'in son üç toplantısında yapılan üç adet 25 baz puanlık indirim sonrası başlatılan gevşeme sürecinde yeni bir duraklama anlamına geliyor. Aralık ayındaki toplantıda da Komite içinde görüş ayrılıkları yaşanmıştı.

YATIRIMCILAR HAZİRAN AYINI İŞARET EDİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin Mayıs ayında sona erecek olması, faiz politikasındaki tartışmaların önemini artırıyor. Yatırımcılar, faizlerin en erken 16-17 Haziran toplantısına kadar sabit kalmasını bekliyor.

Karar sonrası piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22:30'da yapacağı açıklamayı bekliyor.