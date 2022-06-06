Son dakika haberi...Asgari ücrete Temmuz zammı gündeme geldi. Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı için 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla çalışmalarını hızlandırdı. İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aralık ayında toplanarak asgari ücret için çalışmalar yapıyor. Asgari ücret tespit edilirken önemli kıstaslardan bir tanesi enflasyon oranı dikkat çekiyor. Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak' soruları emekli ve memur Temmuz zammı yaklaşırken en çok arananlar arasında yer alıyor. Ancak asgari ücrete ek zam için yasal düzenleme gerekiyor.

Öte yandan asgari ücret 2022 Temmuz zammı için Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası YENİ HESAP belirdi. Asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen enflasyon hesabı...