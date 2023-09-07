Son dakika haberi: Bakan Şimşek’ten dikkat çeken döviz kurları ve KKM mesajı!

"ŞU ANADA GEÇİŞ DÖNEMİNDEYİZ"

OVP'nin felsefesi Türkiye'nin olumlu döngüye gireceği yönünde, onun için bir geçiş dönemi öngördük, şu anda o geçiş dönemindeyiz.

Programın dış kaynak ayağını çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın. Yatırımcı toplantılarına Japonya'dan başlıyoruz. Türkiye'ye olan iştahın yüksek olduğunu ve tahvil piyasasında yabancı yatırımcı artışını aşikar bir şekilde beklediğimizi öngörmek doğru olur.