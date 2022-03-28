Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan birçok alanda yeni KDV indirimlerini canlı yayında duyurdu. Başkan Erdoğan, temizlik, temel ihtiyaç maddeleri ve konut alanlarındaki KDV kararları detaylarını açıkladı.
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası alınan KDV indirimi kararlarını şu şekilde açıkladı:
TEMEL İHTİYAÇ VE YEME İÇME HİZMETLERİNDE KDV YÜZDE 8!
Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.
Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz.
KONUTTA KADEMELİ KDV UYGULAMASI
Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır.
Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır
Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek, inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz.
Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir
Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz