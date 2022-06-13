Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücreti yüzde 200'ye yakın dolar cinsinden de yüzde 100'e yakın artırdıklarına dikkat çekerek, rasyonel gerçeklerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştirildiğini açıkladı. Erdoğan Temmuz ayında toplumun her kesiminin enflasyon farkı ile rahatlatılacağının altını çizdi.

SON DAKİKA HABERİ | BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEMMUZ ZAMMI MESAJI: HER KESİMİ ENFLASYON FARKI İLE RAHATLATACAĞIZ

Başkan Erdoğan ücretlilerin gelirindeki azalışı telafi edecek adımlar atıldığına dikkat çekerek, "Asgari ücreti yüzde 200'e yakın, dolar cinsinden ise yüzde 100'e yakın artırdık. Rasyonel gerçeklerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Temmuz ayında da enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız" diye konuştu.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Temmuz zammı ve asgari ücret zammı mesajı | Video

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son 20 yılda 3,5 trilyonluk yatırım yapan, her alanda güçlü altyapıya sahip ülke var. Uluslararası ilişkilerde temin ettiğimiz ilişkiler sayesinde her gün daha yüksek rakamlarla ülkemize gelen yatırımcılar var.

Kendi sorunlarını çözmek için kullanmadıkları yol ve yöntemleri bize dayatanların yol ve yöntemleri tezgahına tekrar düşemeyiz, düşmeyeceğiz.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyümeye dayalı Türkiye Ekonomi Programı'nı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek adımlar atıyoruz.

Artık Türkiye'nin yüksek faizle ülkesini soydurmayacak, istihdamla ayakta tutacak, cari fazlayla güçlendirecek bir yola ihtiyacı vardır.

Hedeflerimizden de programımızdan da çalışmalarımızdan da kararlılığımızdan da en küçük bir geri adım atmak olmayacaktır. Herkesin hesabını, planını buna göre yapmasını özellikle tavsiye ediyorum.

Rasyonel gerçeklerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik tökezlemesini isteyenlerin hevesini bu defa da kursaklarında bırakacağız.

Asıl müjdeler, asıl kazançlar, asıl sevinçler bundan sonra yapacaklarımızda gizlidir. Milli gelirimizi 958 milyar dolara kadar çıkarmışken Gezi olayları ile başlayan çok yönlü saldırılarla hedefimizin gerisinde kalındı, bunlar olmasaydı 1,5 trilyon dolar sınırını aşmış olacaktık.

Asgari ücreti %200'e yakın, dolar cinsinden ise %100'e yakın artırdık. Bu tuzaklarla uğraşmasaydık milli geliri de iki katına çıkarmış olacaktık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız.

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