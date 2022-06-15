SON DAKİKA HABERİ! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret zammı için çalışma başlattı: Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi?

FABRİKA DUVARINA YAZDIK

Asgari ücretten vergi alınmaması konusunda büyük çaba gösterdiklerini belirten Bakan Bilgin, "Öğrenciyken Cebeci civarında bir fabrika vardı. 120 kişinin falan çalıştığı bir yerdi. Oranın duvarına birkaç arkadaşımla beraber 'asgari ücret vergi dışı kalsın' diye yazdığımızı hatırlıyorum. 'Bütün her şeyden devlet vergi alıyor; ama hiç olmazsa ücretin asgari ücret kısmından vergi alınmasın' düşüncesi bizim alanımızda çalışan bütün hocaların da savunduğu bir ilkeydi."