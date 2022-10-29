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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: TOGG fiyatını Başkan Erdoğan açıklayacak!
Giriş Tarihi: 29.10.2022 17:24 Son Güncelleme: 29.10.2022 17:38

SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: TOGG fiyatını Başkan Erdoğan açıklayacak!

SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: TOGG fiyatını Başkan Erdoğan açıklayacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dakika TOGG fiyatı açıklaması yaptı. Bakan Nebati, aracın fiyatının uygun olacağını belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyat konusunda detay vereceğini duyurdu.

Son dakika haberi... Türkiye'nin gurur günü heyecanla yaşanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dikkat çeken TOGG fiyatı açıklamasında bulundu.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aracın fiyatının uygun olacağını belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyat konusunda da bir detay vereceğini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra seri üretimde üretilecek araç bana tahsil edilsin diye hayalim vardı. Dünden hazırım, onun için bekliyorum. İkinci aracı Gemlik renginde istiyorum. Gemlik'e gözümü diktim ama bir bakacağız. Biz birkaç ay önce Sayın Varank ile birlikte geldik, test etme şansım da oldu."

"Müthiş bir şey, hızlanması, sessizliği, aracın yerli olması... Çok mutluyuz. Bundan sonra sembolik ya da değil, herhalde bize bir araç verecektik. Çok süratli kullandığım için ailem bana izin vermiyor."

"Kısa bir süre içinde hızlanıyor, gaza bastığınızda aracın ne kadar performanslı olduğunu hissediyorsunuz. Vergi düzenlemelerinde adımları atmıştık, bu aracın herkesin binebileceği bir seviyeye gelmesi konusunda görüşmelerimiz oldu. Fiyatı da Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak."

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SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: TOGG fiyatını Başkan Erdoğan açıklayacak!
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