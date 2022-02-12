Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yeni Ekonomi Paketi’ni açıklıyor

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından satırbaşları:
20 Aralık'tan itibaren sayın Cumhurbaşkanımız hızlı bir şekilde saat 19.00'da tedbirler paketini sunmuştu. İlk maddemiz korumalı mevduat ile ilgiliydi. O günden bugüne ivmesini de artırarak belli bir noktaya geldi. Bu TL'ye olan inancın tescil edilmesiydi.
YASTIK ALTI ALTINLAR İÇİN YENİ SİSTEM
Yastık altı birikimler finansal sistemlere kazandırılacak. 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere 2022 yılında da 1500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Fiziki altın tasarruflar kuyumcular ve bankalar aracılığı ile finansal sisteme katılacak. İstenirse altınlar tekrar fiziki olarak geri alınabilecek. Mart 2022'de tüm şehirlerde altın alımına başlanacak. Yıl sonuna kadar en az 10 bin kuyumcu sisteme dahil olacak.
Altın dönüşümlü mevduat hesabı açılarak risksiz kazanç sağlanacak.
Yastık altındaki büyük miktarlarda bulunan birikimlerin ekonomiye kazandırılması için yeterince yol alınamadı. Bunun sisteme kazandırılması vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı olacak.
Altınlar banka, kuyumcu ve platformlar yoluya alınacak.
KGF DESTEKLİ KREDİ DESTEK PAKETİ
Dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz. 60 milyar liralık KGF destekli kredi paketi verilecek desteklerin ilk paketi olacak. Yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, işletme harcamaları destek paketi olmak üzere 3 paketi uygulamaya koyuyoruz.
Yatırım destek paketi kapsamında azami 24 ay ödemesiz dönem ve azami 96 ay vade uygulanacak. KOBİ ve KOBİ dışı orta yüksek ve yüksek teknoloji üreten firmalara 1,25 kat kefalet limiti sunulacak.
KGF kredilerinin sıkı takipçisi olacağız. KGF kredilerinde faturaların belgelenmesi zorunluluğu getirildi. Nakit kullanım oranı yüzde 10 ile sınırlandırılırken refinansman kullanımı yasaklandı.