Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yeni Ekonomi Paketi’ni açıklıyor

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satırbaşları:

20 Aralık'tan itibaren sayın Cumhurbaşkanımız hızlı bir şekilde saat 19.00'da tedbirler paketini sunmuştu. İlk maddemiz korumalı mevduat ile ilgiliydi. O günden bugüne ivmesini de artırarak belli bir noktaya geldi. Bu TL'ye olan inancın tescil edilmesiydi.

YASTIK ALTI ALTINLAR İÇİN YENİ SİSTEM

Yastık altı birikimler finansal sistemlere kazandırılacak. 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere 2022 yılında da 1500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Fiziki altın tasarruflar kuyumcular ve bankalar aracılığı ile finansal sisteme katılacak. İstenirse altınlar tekrar fiziki olarak geri alınabilecek. Mart 2022'de tüm şehirlerde altın alımına başlanacak. Yıl sonuna kadar en az 10 bin kuyumcu sisteme dahil olacak.