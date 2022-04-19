SON DAKİKA HABERİ | Tarım ve Orman Bakanlığından Kinder Surprise kararı: Avrupa alarma geçmişti! Artık zorunlu oldu

Son dakika haberi: Fransa, Danimarka, Finlandiya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki Kinder marka çikolata ürünlerinde bakteri krizi yaşanıyor. Şirket, skandalın patlak vermesinin ardından ürünlerini geri toplatma kararı da aldı. Türkiye de Kinder ürünleri ile ilgili harekete geçti.