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Giriş Tarihi: 9.3.2022 11:09 Son Güncelleme: 9.3.2022 11:43

Son dakika haberi | TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak paylaşımı: Dikkat çeken '18 Mart' detayı! Heyacanlandıran görüntüler

AJANSLAR
Son dakika haberi | TUSAŞ’tan Milli Muharip Uçak paylaşımı: Dikkat çeken ’18 Mart’ detayı! Heyacanlandıran görüntüler

Son dakika haberi: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki en önemli projelerinden Milli Muharip Uçak ile ilgili dikkat çeken görüntüler paylaştı. Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni videoda '18 Mart 2023' detayı dikkat çekti.

Son dakika haberi... TUSAŞ'ın "İstiklal ve istikbal uğrunda, gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla!" notuyla paylaştığı Milli Muharip Uçak videosunda '18 Mart 2023' detayı dikkat çekti. Milli Muharip uçağın 18 Mart 2023'te motor çalıştırıp yer testlerine başlaması bekleniyor.

MİLLİ MUHARİP SAVAŞ UÇAĞI HANGARDAN İNMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Türkiye'de savunma sanayisinde önemli gelişmelerden biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından Milli Muharip Savaş Uçağı konusunda yaşanıyor.

Türkiye'nin hava gücüne büyük bir katkı yapacak uçağın 2023'te hangardan inmesi, 2025-2026'da ilk uçuşunun yapılması ve 2028 yılından sonrada envantere katılması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER

TUSAŞ'ın resmi internet sitesinde MMU ile ilgili şu bilgiler yer alıyor.

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak paylaşımı | Video

MMU Geliştirilmesi Projesi'nde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır.

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.

MMU üstün hava hâkimiyetini:

- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

- Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü

ile sağlamaktadır.

TÜRKİYE'NİN İLK KUŞ ÇARPMA TEST TESİSİ TUSAŞ'TA KURULUYOR

Milli Muharip Uçak ve Hürjet gibi özgün platformların kuş çarpma testi bu tesiste gerçekleştirilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), havacılık projelerinde kullanılacak yeni bir altyapıyı ülkeye kazandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ'ın geliştirdiği hava araçlarının en zorlu koşullarda milli imkanlarla test edilmesi için altyapılar güçlendiriliyor. Türkiye'nin ilk Kuş Çarpma Test Tesisi ile hava araçlarının geliştirme ve sertifikasyon süreçleri için gerekli testlerden biri daha milli olarak gerçekleştirilecek.

Hürjet ve Milli Muharip Uçak başta olmak üzere TUSAŞ tarafından geliştirilen ürünlerin test edileceği tesisle test verilerinin ülkede kalması sağlanacak.

TÜRKİYE DIŞINDA DA RAĞBET GÖRECEK

Şirket, havacılığın en büyük tehditlerinden biri olarak nitelendirilen kuş çarpma ihtimalinden hava araçlarının en az zararı görmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu alanda çözümler geliştirilmesini sağlayacak tesis, havacılık dışında bu teste ihtiyaç duyan tüm sektörlerin kullanımına hitap edecek şekilde tasarlandı. Tesisin, Türkiye dışından da rağbet görmesi bekleniyor.

Tesiste, çeşitli kütlelerde jel formda oluşturulmuş kuş kalıplarının top sistemine benzer bir sistemle fırlatılması sonucunda hava aracı bileşenin aldığı hasar tespit edilebilecek. Elde edilecek test verisiyle TUSAŞ tarafından üretimi gerçekleştirilen tüm platformların ve hava araçlarının kritik komponentlerinin geliştirme süreçlerine katkı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Tam bağımsız savunma sanayisi için özgün ürünler geliştirmeye ve bu ürünleri yerli ve milli imkanlarla test etmeye önem veriyoruz. Test verilerinin ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Kuş Çarpma Testi Tesisi, sadece dünyanın belirli ülkelerinde bulunan bir tesis ve ülkemize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin havacılık ekosistemine kazandırdığımız yeni kabiliyet için emeği geçen çalışma arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi | TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak paylaşımı: Dikkat çeken '18 Mart' detayı! Heyacanlandıran görüntüler
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