Son dakika haberi | TUSAŞ’tan Milli Muharip Uçak paylaşımı: Dikkat çeken ’18 Mart’ detayı! Heyacanlandıran görüntüler

Türkiye'nin hava gücüne büyük bir katkı yapacak uçağın 2023'te hangardan inmesi, 2025-2026'da ilk uçuşunun yapılması ve 2028 yılından sonrada envantere katılması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER

TUSAŞ'ın resmi internet sitesinde MMU ile ilgili şu bilgiler yer alıyor.

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak paylaşımı | Video