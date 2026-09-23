SON DAKİKA! Hanehalkının enflasyon beklentisi belli oldu! Yatırımda ilk tercih altın

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. 7-15 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 3 bin 280 hanehalkı katıldı. Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,02 puan artarak yüzde 45,60 oldu.

KUR BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ankete göre hanehalkının 12 ay sonrası ABD doları kuru beklentisi, ağustosa göre 1,43 TL artarak 55,90 TL seviyesine çıktı. Ağustos ayında 54,47 TL olan beklenti, eylülde 55,90 TL olarak kaydedildi.

Demografik sonuçlarda da beklentilerin gelir, yaş, cinsiyet ve eğitim gruplarına göre farklılaştığı görüldü. Eylül ayında erkek katılımcıların 12 ay sonrası dolar beklentisi 56,8 TL, kadın katılımcıların beklentisi ise 54,7 TL oldu.

ALTIN YATIRIMINDA İLGİ ARTTI

Hanehalkının yatırım tercihleri arasında altın ilk sıradaki yerini korudu. "Altın alırım" diyen katılımcıların oranı ağustosta yüzde 41,3 iken eylülde 1,7 puan artışla yüzde 43,0 oldu.

Altının ardından "ev/dükkan/arsa vb. alırım" seçeneği geldi. Bu seçeneği tercih edenlerin oranı ise bir önceki aya göre 3,5 puan azalarak yüzde 33,6 oldu.

Eylül ayı toplu sonuçlarında altın alma tercihi yıl başında yüzde 52,8 seviyesindeyken eylülde yüzde 43,0 olarak gerçekleşti. Döviz alma tercihi ise ağustostaki yüzde 2,8 seviyesinden eylülde yüzde 4,2'ye yükseldi.

GIDADA FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Hanehalkının son bir yılda fiyatının en fazla arttığını düşündüğü ürün ve hizmet gruplarının başında gıda ile yakıt ve enerji geldi.

Gıdanın fiyatının en fazla arttığını düşünenlerin oranı ağustosta yüzde 39,3 iken eylülde yüzde 37,8'e geriledi. Yakıt ve enerjide ise oran yüzde 33,6'dan yüzde 36,2'ye yükseldi.

Gelecek 12 ayda fiyatı en fazla artması beklenen gruplarda da gıda yüzde 36,7 ile ilk sırada yer aldı. Yakıt ve enerjiye ilişkin beklenti ise yüzde 34,7 oldu.

KONUT FİYATLARINDA BEKLENTİ GERİLEDİ

Hanehalkının gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi de geriledi. Ağustosta yüzde 32,13 olan beklenti, eylülde 1,44 puan azalarak yüzde 30,69 seviyesine indi.

Toplu sonuçlara göre konut fiyatlarının gelecek 12 ayda mevcut seviyenin üzerinde artacağını düşünenlerin oranı eylülde yüzde 61,3 oldu. Aynı seviyede kalmasını bekleyenlerin oranı yüzde 24,9, altında kalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör