SON DAKİKA! İşsizlik oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı işsizlik verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak %8,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %10,9 olarak tahmin edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER AÇIKLANDI
İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak %49,1 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %32,4 olarak gerçekleşti.
İşgücü, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak %53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,6 iken kadınlarda %36,4 oldu.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,3, kadınlarda ise %21,7 olarak tahmin edildi.
FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,6 SAAT
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 saat artarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak %29,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,9 olarak tahmin edildi.
27 AYDIR TEK HANEDE
Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından işsizlik oranlarını yorumlayarak şunları kaydetti:
İşsizlikle etkin mücadeleyi ve çalışma hayatını güçlendirecek tedbirleri içeren Orta Vadeli Programımız (OVP) ile Ulusal İstihdam Stratejimiz (UİS) kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bugün açıklanan işgücü verilerinde; işsiz sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise geçen aya göre 0,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puan azalarak %8 seviyesinde gerçekleşti.
27 aydır tek haneli seviyelerde gerçekleşen işsizlik oranı, OVP ve diğer politikalarımız ile uyumlu seyretmektedir.
İstihdam edilenlerin sayısı ise aynı dönemde 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı %49,1 seviyesini korudu.
Gençlerimizi her alanda desteklediğimiz programlarımızın olumlu neticelerini almaya devam ediyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,9 puan azalarak %15 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta istihdam oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,7 puan artarak %40,9 oldu.
Ülkemizin büyümesine üreterek, çalışarak, istihdam imkanlarını artırarak katkı sunmaya devam edeceğiz.
