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Giriş Tarihi: 22.1.2024 12:03 Son Güncelleme: 22.1.2024 12:03

Son dakika: İstanbul Valiliği kart dağıtımına başladı: 24 ay bebek bezi ihtiyacı karşılanacak

Son dakika haberi...İstanbul Valiliğince yürütülen "GözBEBEĞİMİZ İstanbul" projesi kapsamında, 39 ilçede bebek bezi alımında kullanılacak alışveriş kartlarının dağıtımına başlandı.

Son dakika: İstanbul Valiliği kart dağıtımına başladı: 24 ay bebek bezi ihtiyacı karşılanacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği Aile Akademisi, "GözBEBEĞİMİZ İstanbul" projesiyle İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı olan ve kentte doğan 30 bin bebeğin bebek bezi ihtiyacını karşılıyor.

24 AYLIK OLUNCAYA KADAR BEZ İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Bu kapsamda, 39 ilçede bebek bezi alımında kullanılacak alışveriş kartlarının dağıtımına başlandı. Valilik, 24 aylık oluncaya kadar bebeklerin bez ihtiyaçlarını karşılayacak.

Maddi durumu yetersiz olan ailelerin bütçesine katkı sunmak amacıyla başlatılan projenin, orta ve uzun vadede genişletilmesi hedefleniyor.

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Son dakika: İstanbul Valiliği kart dağıtımına başladı: 24 ay bebek bezi ihtiyacı karşılanacak
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