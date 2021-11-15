Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’nun şikayet mektubu işe yaramadı! Avrupalı firmalar Kanal İstanbul için sıraya girdi

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Temeli atılan Sazlıdere Köprüsü'nün Kanal İstanbul yolundan geçtiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu köprüyü Kanal İstanbul'a göre dizayn etmiştik. Kanal'ın ilk köprüsü olacak. Buradaki çalışmaları izledik. Kanal İstanbul bir su yolu. Kara yolu ve raylı sistemleri oluşturmak için önceden yapmak gerekiyor. Biz de bu yollarla birlikte Kanal yolunu açmış bulunuyoruz. Dünyanın en geniş tünelinden biri olan Cebeci tüneli, Hasdal'dan devam ettiğinizde 55 km'lik bir yoldur. Hem ulaşım aksıdır hem de köprüsü Kanal İstanbul köprüsüdür. Kanal İstanbul'a göre dizayn ettiğimiz demiryoluna da başlıyoruz." ifadelerini kullandı.