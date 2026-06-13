SON DAKİKA! Kocaeli’nde 1.097 konut için hak sahipleri belirleniyor

Kocaeli'de Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1.097 konut hak sahibini buluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesi için gerçekleştirilen kura çekim töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Kocaeli'mize nefes aldıracak adımlar atıyoruz ama biliyoruz ki bu şehrin en derin yarası deprem yarası. O yara hâlâ tazedir. O acının izi hâlâ bu topraklardadır.

Elazığ'da bir deprem oldu 2020'de. Hemen 2 saat sonra oraya gittik; Elazığ, Malatya'ydı ve sokak sokak 35 gün oradan ayrılmadım. Sokak sokak nerede ne yapılması gerekiyorsa arkadaşlarımla birlikte hızlıca bir karar verdik. O zaman Elazığlı hemşehrilerim... Sonra hemşeri olduk; bütün deprem bölgesiyle hemşeriyim. Sağ olsunlar bizi bir evlatları gibi, ailelerinin bir parçası gibi görüyorlar; biz de onları öyle görüyoruz.

Konutları bitirdik. Sonra 2023'te bir deprem daha yaşadık; asrın felaketi, 11 ilde yaşadığımız bir deprem. 11 ilde bu deprem büyük acılar yaşattı; 53.000 canımız gitti, 53.000 vatan evladını toprağa verdik. O acının ne demek olduğunu bizzat yaşayan, bilen biriyim. Ve o depremde Elazığ da hisseden, o depremi yaşayan bir şehirdi ve büyük bir deprem yaşamasına rağmen en az hasarı alan illerimizden bir tanesi oldu. Ve o gün işte 'koridordu, bahçeydi, parktı, ya küçük müydü acaba, kapı şöyle mi açılsaydı?' diyenler sonra hepsi 'Allah razı olsun bu devletten, Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Sizlere teşekkür ediyoruz. Sizin sayenizde biz evlatlarımızı, çocuklarımızı toprağa vermedik' dediler. Çok önemli. Bugün de Cedit'te bu adımı atıyoruz. Evlatlarınızı, ailelerinizi koruduğunuz; hatıraların yaşandığı, yaşamaya devam edeceği..."

Ayrıntılar geliyor...

Haber Girişi Baki Sancak - Editör