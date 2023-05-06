SON DAKİKA: TESK’ten Başkan Erdoğan’a teşekkür

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, küçük esnaf için prim müjdesi üzerine TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Başkan Erdoğan, "1 milyon küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Esnaf kardeşlerime hayırlı olsun" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİR MÜJDE DAHA GELDİ

Erdoğan, mitingde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olan bu çalışmada inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

TESK Başkanı Palandöken, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile teşekkür etti. Palandöken paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Esnafımızın prim günü sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7200 güne inmesi talebimizin olumlu yönde karşılık bulması tüm esnaf ve sanatkar camiamızda sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkürlerimizi sunuyorum."