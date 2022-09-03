SON DAKİKA! Kur korumalı mevduata ilgi hızlandı: Günlük giriş 7.2 milyar TL





ÜÇTE BİRİ KKM'YE GIDİYOR

Tasarruf sahiplerinin üçte birinin döviz yerine tercih ettiği kur korumalı TL mevduat hesabını, bir yandan ekonomik büyümeye katkı sağlarken, diğer yandan da döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyenlerin işini zorlaştırıyor. KKM aynı zamanda enflasyonun tetikleyicisi olan aşırı kur hareketlerini d



BORSA 3.200 PUANI GEÇTİ

Öte yandan temmuz ayı ortasından bu yana yükseliş trendine giren Borsa İstanbul dün de rekor serisine devam etti. Endeks, banka hisselerine gelen alımlarla 3 bin 200 puanı geçerken, bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 8'e ulaştı. Ağustosun ortasından bu yana çıkış trendine giren Vakıfbank ve Halkbank dün de piyasayı sürüklerken, İş Bankası'nın tavan olduğu dikkat çekti. Analistler yerli yatırımcıların ilgisinin artarak devam ettiğine dikkat çekerken, son dönemde yabancıların da piyasaya dönmeye başladığını vurguladı.