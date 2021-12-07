



KAÇ LİRA YATIRILACAK?

Söz konusu zam için sendika ile bakanlık yetkilileri çalışma yapacak. Ancak yapılan açıklamalarda zam oranı ile ilgili ipuçları da verilmiş oldu. Buna göre memurlar Ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı alacaklar. Ancak bu zam oranına enflasyon farkı da eklenecek. Haziran ile Aralık ayında oluşan 6 aylık enflasyon Temmuz'daki yüzde 3'lük zammı geçtiği takdirde bu da maaşlara yansıtılacak. 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 çıktı. Buna göre enflasyon farkı 7.48 oldu. Aralık verisiyle bu oranın yüzde 11'in üzerine çıkması ve toplamda memurlara yapılacak zam ve farkın yüzde 16'yı geçmesi bekleniyor. Ancak bu görüşmeyle birlikte yüzde 16'yı bulacak toplu sözleşme ve enflasyon farkı zammının üzerinde bir refah payı da verilecek bu refah payı seyyanen olacak. Dolayısı hem hedef enflasyon hem de gerçekleşen enflasyonun üzerinde yeni bir zam gündeme gelecek.