Son dakika | Memur zammı ne zaman belli olacak? Kamu Hakem Kurulu toplandı

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Memur-Sen'in Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuru yapmayacağını açıklamasının ardından gözler işvereni temsil eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlığın süreci Hakem Kurulu'na taşıması bekleniyordu. Kurul, başvurudan itibaren 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda. Zam ve diğer haklarla ilgili karar 27 Ağustos'a kadar netleşmiş olacak.

Böylece milyonlarca memur ve emeklinin 2026 ve 2027 zam oranları, mali ve sosyal hakları belirlenmiş olacak.