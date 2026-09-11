SON DAKİKA! Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın enflasyon, kur ve faiz beklentisi

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,61'E ÇIKTI

Eylül ayı anketine reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcı yanıt verdi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,43 seviyesinden yüzde 29,61'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,69'dan yüzde 23,70'e çıkarken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 18,03'ten yüzde 18,32'ye yükseldi.

Anket sonuçlarının toplu tablosunda ise aylık enflasyon beklentisi cari ay için yüzde 2,12, bir ay sonrası için yüzde 1,97 ve iki ay sonrası için yüzde 1,13 olarak yer aldı. Gelecek yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 22,69, beş yıl sonrası beklentisi ise yüzde 12,09 oldu.

PİYASANIN KUR BEKLENTİSİ

Piyasa katılımcılarının cari yıl sonu ABD doları/TL beklentisi bir önceki anketteki 51,66 TL'den 51,57 TL'ye geriledi. Buna karşılık 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 57,43 TL'den 58,60 TL'ye yükseldi.

Anketin toplu sonuçlarında bankalararası döviz piyasasında dolar/TL beklentisi cari ay sonu için 49,0048 TL, yıl sonu için 51,5716 TL ve 12 ay sonrası için 58,6049 TL olarak kaydedildi.