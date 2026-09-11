SON DAKİKA! Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın enflasyon, kur ve faiz beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlandı. Ankette cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 29,43'ten yüzde 29,61'e yükselirken, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,70 oldu.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,61'E ÇIKTI
Eylül ayı anketine reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcı yanıt verdi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,43 seviyesinden yüzde 29,61'e yükseldi.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,69'dan yüzde 23,70'e çıkarken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 18,03'ten yüzde 18,32'ye yükseldi.
Anket sonuçlarının toplu tablosunda ise aylık enflasyon beklentisi cari ay için yüzde 2,12, bir ay sonrası için yüzde 1,97 ve iki ay sonrası için yüzde 1,13 olarak yer aldı. Gelecek yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 22,69, beş yıl sonrası beklentisi ise yüzde 12,09 oldu.
PİYASANIN KUR BEKLENTİSİ
Piyasa katılımcılarının cari yıl sonu ABD doları/TL beklentisi bir önceki anketteki 51,66 TL'den 51,57 TL'ye geriledi. Buna karşılık 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 57,43 TL'den 58,60 TL'ye yükseldi.
Anketin toplu sonuçlarında bankalararası döviz piyasasında dolar/TL beklentisi cari ay sonu için 49,0048 TL, yıl sonu için 51,5716 TL ve 12 ay sonrası için 58,6049 TL olarak kaydedildi.
FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 37
Faiz tarafında da piyasa katılımcılarının beklentileri belli oldu. BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 37 olarak gerçekleşti. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 40 seviyesindeydi.
Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi de yüzde 37 olarak açıklandı.
Anketin toplu sonuçlarına göre sonraki PPK toplantıları için politika faizi beklentisi sırasıyla yüzde 37, yüzde 36 ve yüzde 35,07 olarak öngörüldü. Cari yıl sonu beklentisi yüzde 35,07, 12 ay sonrası beklentisi yüzde 29,22, gelecek yıl sonu beklentisi yüzde 27,16 ve 24 ay sonrası beklentisi yüzde 22,43 oldu.
BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3 OLDU
Piyasa katılımcılarının 2026 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,1'den yüzde 3'e geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi de yüzde 4'ten yüzde 3,9'a indi.