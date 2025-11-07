SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunu açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile yılın 4. Enflasyon Raporu'nu açıklıyor. Yılın son enflasyon raporu ile enflasyonla mücadelede izlenecek yol haritası da belli olacak.

Fatih Karahan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Küresel belirsizlik, tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. 2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız. Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.

Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte küresel dezenflasyon süreci bir miktar ivme kaybetti. Sanayi ve hizmet üretimi üçüncü çeyrekte yatay seyretmektedir."

