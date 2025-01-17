SON DAKİKA! Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi belli oldu: Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Böylelikle ekonomistlerin yıl sonu enflasyon, faiz ve büyüme beklentileri belli oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 27,05 oldu. Bir önceki dönemde enflasyon beklentisi yüzde 45,3 olarak açıklandı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 olarak açıklandı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,47 ve yüzde 17,72 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ DE BELLİ OLDU

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 48,59 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 48,51 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 oldu.