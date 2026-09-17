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Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:57 Son Güncelleme: 17.09.2026 10:06

SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan TL likidite yönetimine ilişkin açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA! Merkez Bankası’ndan TL likidite yönetimine ilişkin açıklama
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite imkânları gözden geçirilmiştir.

Bu çerçevede;

  • Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır.
  • TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecektir.
  • TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır.
  • Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi hâlinde her türlü ek tedbir alınacaktır.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TCMB #MERKEZ BANKASI #TÜRK LİRASI

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SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan TL likidite yönetimine ilişkin açıklama
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