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Giriş Tarihi: 31.8.2023 13:04

SON DAKİKA: Okul servisi fiyatları için yeni dönem! İstanbul'da artık zorunlu oldu

Son dakika haberleri...İstanbul'da okul servisleri için yeni karar alındı. Düzenlemeyle birlikte mevcutta kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanlardan, UKOME standartlarında da hizmet vermesi istenecek. Burada velilere ikinci bir seçenek oluşturularak fiyatların düşürülmesi hedefleniyor.

SON DAKİKA: Okul servisi fiyatları için yeni dönem! İstanbul’da artık zorunlu oldu

İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısında, okul servisleri ile ilgili yeni bir karar alındı.

UKOME oy çokluğuyla kabul edilen düzenlemeye göre, kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanlardan, UKOME standartlarında da hizmet vermesi istenecek.

UKOME tarafından belirlenen standardın üstünde hizmet veren servis taşımacısı, standart tarife için gelen talepleri de karşılamakla yükümlü olacak. Böylece ikinci bir seçenek oluşturularak, daha düşük fiyattan da servis hizmeti sunulması hedefleniyor.

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SON DAKİKA: Okul servisi fiyatları için yeni dönem! İstanbul'da artık zorunlu oldu
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