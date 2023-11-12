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Giriş Tarihi: 12.11.2023 10:10 Son Güncelleme: 12.11.2023 10:17

Son dakika: Petrol keşfinde 3 sahada kritik gelişme!

Son dakika haberi... Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefiyle sondaj çalışmalarını sürdürürken petrol keşfinde kritik gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 3 sahanın petrol arama ruhsatı sürelerini 2 yıl uzattı.

AA
Son dakika: Petrol keşfinde 3 sahada kritik gelişme!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Kırklareli, Tekirdağ, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te bulunan 3 sahasının ruhsat süreleri 2 yıl uzatıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO'nun Kırklareli, Tekirdağ, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te sırasıyla 13 bin 330 hektar, 21 bin 997 hektar ve 18 bin 196 hektar yüz ölçümüne sahip 3 sahası için petrol arama ruhsatı 2 yıl süreyle uzatıldı.

2025'E KADAR UZATILDI!

Kırklareli ile Tekirdağ'daki sahanın ve Diyarbakır'daki sahanın ruhsat süresinin bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 23 Eylül 2025'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Batman ve Siirt'teki sahanın ruhsat süresi ise ham petrol keşfi yapılan alanda keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesi, sahanın geliştirilmesine olanak verilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 20 Kasım 2025'e kadar uzatıldı.

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Son dakika: Petrol keşfinde 3 sahada kritik gelişme!
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