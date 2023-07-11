SON DAKİKA: Rekabet Kurulu’ndan Trendyol’a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

Trendyol hakkında soruşturma heyetinin görüşü şöyle gerçekleşti:

"Sayın Başkan, Sayın Kurul Üyeleri, Sayın Teşebbüs Temsilcileri ve Değerli Dinleyiciler,

Bilindiği üzere Rekabet Kurulu, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'nin (kısaca Trendyol'un) çok kategorili e-pazaryeri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasına yönelik olarak yürütmüş olduğu önaraştırma sonucunda 23.09.2021 tarihli kararı ile Trendyol hakkında soruşturma başlatmıştır.

Bu süreçte Trendyol'un yıkıcı fiyatlama, münhasırlık, haksız sözleşme hükümleri, rakip verilerinin kullanımı ile algoritmaya müdahale yoluyla kendi satıcılık faaliyetine avantaj sağlama ve son olarak algoritmaya müdahale ile pazaryerindeki satıcılar arasında ayrımcılık uygulamaları incelenmiştir.

İncelemeye alınan haksız sözleşme hükümleri, münhasırlık ve yıkıcı fiyatlama uygulamalarına yönelik Trendyol tarafından sunulan taahhütler Kurul'un 16.06.2022 tarihli kararı ile yeterli görülerek bu konular bakımından soruşturma sürecinin sonlandırılmasına geri kalan uygulamalarına yönelik soruşturma sürecinin devamına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda soruşturma kapsamında, Trendyol'un rakip verilerinin kullanımı ve algoritmaya müdahale yoluyla kendi satıcılık faaliyetine avantaj sağlamak ve algoritmalara müdahale ile pazaryerindeki satıcılar arasında ayrımcılık yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ihlaline yol açıp açmadığı incelenmiştir.