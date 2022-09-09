Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika! Selçuk Bayraktar: 'Bor madeni' açıklamam yok
Giriş Tarihi: 9.9.2022 18:35 Son Güncelleme: 9.9.2022 18:37

Son dakika! Selçuk Bayraktar: 'Bor madeni' açıklamam yok

Son dakika! Selçuk Bayraktar: ’Bor madeni’ açıklamam yok

Son dakika... BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Bor madeni' paylaşımlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Son dakika haberleri... Sosyal medyada Selçuk Bayraktar'ın 'Yakıtı bor madeni olan 33 gün havada ikmalsiz kalan İHA'lar yapacağız.'' dediği paylaşımlar yer almıştı.

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, bor madeni ile uçan İHA'larla ilgili yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yaptı. Bayraktar, böyle bir açıklamasının olmadığı belirtti.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN BOR MADENİ AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, ''Birkaç gündür sosyal medyada dolaşımda bulunan paylaşımlar üzerine; Bor madeni ile uçan İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamam olmamıştır. Böyle bir konu üzerinde çalışmamız da vaki değildir.'' dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Selçuk Bayraktar: 'Bor madeni' açıklamam yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA