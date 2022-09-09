Son dakika! Selçuk Bayraktar: ’Bor madeni’ açıklamam yok

Son dakika haberleri... Sosyal medyada Selçuk Bayraktar'ın 'Yakıtı bor madeni olan 33 gün havada ikmalsiz kalan İHA'lar yapacağız.'' dediği paylaşımlar yer almıştı.



BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, bor madeni ile uçan İHA'larla ilgili yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yaptı. Bayraktar, böyle bir açıklamasının olmadığı belirtti.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN BOR MADENİ AÇIKLAMASI



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, ''Birkaç gündür sosyal medyada dolaşımda bulunan paylaşımlar üzerine; Bor madeni ile uçan İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamam olmamıştır. Böyle bir konu üzerinde çalışmamız da vaki değildir.'' dedi.