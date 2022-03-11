Son dakika: Selçuk Bayraktar’dan gururlandıran paylaşım! AKINCI B rekor kırdı

Son dakika habeleri... BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Bayraktar AKINCI TİHA B modelinin uçuş testinin başarıyla sonuçlandığını bildirerek gökyüzüyle buluştuğunu duyurmuştu.
Selçuk Bayraktar'dan bir AKINCI B paylaşımı daha geldi.
Gururlandıran paylaşımda sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı özelliğine sahip Bayraktar AKINCI B'nin yine kendine ait olan irtifa rekorunu kırdığı belirtildi.
40 BİN 100 FT'TE!
Vatana millete hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuk Bayraktar irtifa rekorunu, "AKINCI 40 bin 100 ft'te! Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı" sözleriyle paylaştı.