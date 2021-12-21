BAAŞKAN ERDOĞAN TL MEVDUATI UYGULAMASINI DUYURDU, DÖVİZ KURLARI SERT DÜŞTÜ

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladı 5'li tedbir paketi kısa sürede çok büyük etki gösterdi. Özellikle kur farkının ödeneceği TL mevduatı hamlesi sonrası vatandaşlar gece yarısı 1 milyar dolar bozdurdu. Sabah da döviz büroları açılmadan uzun kuyruklar oluştu. Bozdurulan dolarlar sonrası kur 11.11 TL'ye kadar çekildi. Daha sonra ise 12.85 ila 13 TL arasında bir denge yakaladı.