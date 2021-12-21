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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Sıfır otomobillerde peş peşe indirimler! Dolar kurundaki sert düşüş sonrası fiyatlar güncellendi...
Giriş Tarihi: 21.12.2021 16:06 Son Güncelleme: 21.12.2021 16:08

SON DAKİKA: Sıfır otomobillerde peş peşe indirimler! Dolar kurundaki sert düşüş sonrası fiyatlar güncellendi...

SON DAKİKA: Sıfır otomobillerde peş peşe indirimler! Dolar kurundaki sert düşüş sonrası fiyatlar güncellendi...

Son dakika haberine göre; dolar kurundaki sert düşüş sonrası otomobil firmalarından peş peşe indirim haberleri gelmeye başladı. Renault, Dacia, BMW, Land Rover, Mini Cooper, Hyundai, Citroen, Opel ve Peugeot fiyatlarını yeni kur seviyesine göre revize etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu 5'li önlem paketi meyvesini çok kısa sürede verdi. 18 TL'yi aşan dolar kuru, sabah saatlerinde 11 TL dolaylarına çekildi. Öğle saatlerinde 12.85 -13 TL arasında dalgalanan kur bir çizgiye oturmuş gibi görünüyor. Kurdaki yaklaşık 5 TL'lik düşüş sonrası otomobil firmalarından indirim haberleri peş peşe geldi. 9 otomobil firması sıfır araçlarda yüzde 10-11 oranında indirime gitti. Güncellenen listeler firmaların sitesinde yer aldı.

BAAŞKAN ERDOĞAN TL MEVDUATI UYGULAMASINI DUYURDU, DÖVİZ KURLARI SERT DÜŞTÜ

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladı 5'li tedbir paketi kısa sürede çok büyük etki gösterdi. Özellikle kur farkının ödeneceği TL mevduatı hamlesi sonrası vatandaşlar gece yarısı 1 milyar dolar bozdurdu. Sabah da döviz büroları açılmadan uzun kuyruklar oluştu. Bozdurulan dolarlar sonrası kur 11.11 TL'ye kadar çekildi. Daha sonra ise 12.85 ila 13 TL arasında bir denge yakaladı.

OTOMOBİL FİRMALARINDAN PEŞ PEŞE İNDİRİM AÇIKLAMALARI

Dolar kurundaki hareketlilik sonrası çok sert şekilde yükselen otomobil fiyatları kurdaki sert düşüş sonrası yeniden revize edildi. Sektördeki birçok önemli otomobil firması sıfır araçlarda yüzde 10-11 oranında indirimler gerçekleştirdi.

RENAULT VE DACİA FİTİLİ ATEŞLEDİ

Renault ve Dacia, kurdaki 5 TL'lik düşüş sonrası sitesindeki fiyatları revize etti. Siteyi kapatarak fiyatları düşüren Ranault ve Dacia'nın fitili ateşlemesi ile diğer otomobil markalarından da benzer hamleler geldi.

BMW, LAND ROVER, HYUNDAI VE MİNİ COOPPER'DAN DA HAMLE GELDİ

İndirim kervanına katılan otomobil firmalarına öğle saatlerinde BMW, Land Rover, Mini Cooper ve Hyundai de katıldı.

CİTROEN, PEUGEOT VE OPEL'DEN YÜZDE 10-11 FİYAT İNDİRİMİ

Citroen, Opel ve Peugeot bugün itibarıyla tüm modellerinde fiyatları ortalama %10-11 arasında indirdiğini duyurdu.

GÖZLER DİĞER OTOMOBİL MARKALARINDA

Şimdi gözler diğer otomobil firmalarında. Kurdaki artışı fiyatlarına yansıtan otomobil şirketlerinin 5 TL'lik sert düşüş sonrası fiyatlarını yeniden indirmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA: Sıfır otomobillerde peş peşe indirimler! Dolar kurundaki sert düşüş sonrası fiyatlar güncellendi...
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