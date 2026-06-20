SON DAKİKA! Gümrükte 8.85 milyar TL değerinde kaçak ilaç ve uyuşturucu madde yakalandı

Ticaret Bakanlığı, sınırda kaçakçılığa izin vermiyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu kapsamda Gümrükler Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı ile Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda toplam piyasa değeri 8 milyar 85 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda milyonlarca adet yasa dışı ilaç ile 273 kilogram metamfetamin yakalandı.

MERSİN LİMANI'NDA 7 MİLYAR LİRALIK KAÇAK İLAÇ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle yürüttüğü çalışmalar sonucu önemli operasyonlara imza atıldı.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda, Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteyner şüpheli bulunarak detaylı incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde konteyner içerisinde beyan dışı yaklaşık 4 milyar 960 milyon TL değerinde, 9 tonu aşan ağırlıkta 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli ilaç tespit edildi.

Aynı kapsamda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise saha çalışmaları sonucunda, pregabalin etken maddesi içeren 2 milyar 100 milyon TL değerinde, 3 tonu aşan ağırlıkta 1 milyon 750 bin adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi.

Böylece Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon TL olan kaçak ilaç yakalandı. Olaylara ilişkin soruşturmaların Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü bildirildi.

GÜRBULAK'TA 273 KİLOGRAM METAMFETAMİN

Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR risk analizleri ve kontroller kapsamında şüpheli bulunarak X-Ray taramasına yönlendirildi.

Tarama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç detaylı arama için hangara alındı. LEO ve CUNDA isimli narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı aramalarda 273 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 25 milyon TL olduğu değerlendirilirken, operasyona ilişkin soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

BAKANLIKTAN MÜCADELE VURGUSU

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin sınır kapıları ve limanlarda kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar; toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, haksız rekabetin önlenmesi, terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinin engellenmesi ile suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefi başta olmak üzere uluslararası suç örgütlerinin finans kaynağı olan kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirleyen Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, bu doğrultudaki kararlı mücadelesini sürdürecektir." denildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör