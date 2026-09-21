SON DAKİKA | SPK duyurdu: Fonların tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı

SPK, Türkiye'nin gündemine oturan fon tasfiyelerinde süreyi uzatma kararı aldı. Kararla 3 ay olarak belirlenen süre 6 aya çıkarıldı.

SPK'nın bülteninde konuyla ilgili şu açıklamalar yer aldı:

Kurul Karar Organı'nın 20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı kararı ile, 17.09.2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kurul kararı uyarınca 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarının (A/8) numaralı maddesinde yer alan 3 aylık sürenin, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yedi portföy şirketinin 131 fonunu tasfiye etme kararı aldı. Alınan ilke kararları doğrultusunda, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör