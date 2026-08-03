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Giriş Tarihi: 3.08.2026 07:09 Son Güncelleme: 3.08.2026 07:10

SON DAKİKA: Temmuz ayı enflasyonu belli oluyor… Beklentiler ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. Tüm piyasaların merakla beklediği enflasyon oranları için hangi tahminler ön plana çıkıyor? Temmuz ayı enflasyonu saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…

SON DAKİKA: Temmuz ayı enflasyonu belli oluyor… Beklentiler ne yönde?
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Piyasaların merakla beklediği temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasına saatler kaldı. Kira artış oranını da etkileyecek temmuz enflasyonu için tahminler belli oldu. İşte tüm gelişmeler…

TEMMUZ ENFLASYONU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda ortalama yüzde 1,82 artması öngörülüyor. Ankette ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 aralığında yer aldı.

Ortalama beklentinin gerçekleşmesi halinde, haziran ayında yüzde 32,11 olarak kaydedilen yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise ortalama yüzde 29,55 olarak hesaplandı.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #AA FİNANS #TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ #TÜFE

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