SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Bolat’tan Suriye değerlendirmesi: Ticari ilişkilerimiz en üst düzeye çıkacak

Bakan Bolat'ın konuşmalarında satır başları şu şekilde:

TÜRKİYE ÜRETMEYE DEVAM ETTİ

"Hem ülkemiz hem de tüm dünya için 2025 yılının huzur, sağlık, bereket ve refah dolu bir yıl olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Pandemi sonrası artan jeopolitik riskler, enerji krizleri ve enflasyonist baskılara şahitlik etmeye devam ediyoruz. 2024 yılı da küresel ticarette değişim ve belirsizlik ortamına çok yoğun bir şekilde şahitlik ettiğimiz bir dönem oldu.2025 yılı için iyileşme tahminleri yapılmakla beraber bu yıl da ciddi belirsizlikler bulunmaktadır

AB, 27 ülkesinin 2024 yılı ekim itibarıyla yaklaşık 600 milyar kadar ithalatının düşmesi, AB pazarındaki talep düşüşünün ne kadar sert olduğunu göstermektedir. Dünya ekonomisindeki sıkıntılı süreçlere rağmen Türkiye ekonomisi, üretmeye, büyümeye, istihdam sağlamaya, Türk malları ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam etmiştir.

ENFLASYONDA GERİLEME KAYDEDİLDİ

İlk 9 aydaki yüzde 3.2'lik büyümenin içinde net mal, hizmetler ihracatının payı 1.9 puan olmuştur. Büyümenin yarıdan fazlası net mal ve hizmetler ihracatından gelmiştir. Bugün açıklanan enflasyon oranı da haziran ayından bu yana 7 aydır Türkiye ekonomisinde enflasyonun düşme sürecinde olduğunu göstermektedir. 7 ayda 31 puanlık gerileme kaydedip, yüzde 44'e gerilemiştir.

İhracattaki başarı, dış ticaretteki açığı dengeleyerek döviz piyasalarında finansal alanda, makroekonomik istikrara katkı sağlamaktadır. Son 12 ayın yedisinde aylık ihracatımız Cumhuriyet tarihi rekorları kırmıştır. Son 12 ayın 7'sinde mal dış ticaretinde dış ticaret açığımız gerilemiştir. Böylece 2002'de yüzde 0.55 olan dünya mal ihracatındaki payımız 2024 üçüncü çeyreği sonunda yüzde 1.08'e yükselmiştir.