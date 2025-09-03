SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret rakamlarını açıklıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret verilerini açıkladığı konuşmasında "Enflasyonda düşüş sürüyor. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamlar göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Ağustos ayında mal ihracatı 2,8 milyar dolar oldu.

Ağustosta ihracat 21,8 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,9 azaldı.

İthalat 26 milyar dolar oldu. Son 14 ayın en düşük rakamı oldu.

Dış ticaret açığı son 46 ayın en düşük dış ticaret açığı oldu.

Son 46 ayın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranı