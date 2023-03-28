SON DAKİKA: Togg için nefesler tutuldu! Yarın çekiliyor: Sayı 180 bine dayandı

Son dakika haberleri...Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg için nefesler tutuldu. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 20 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci yarın başlıyor.

Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "177.467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz. <> Çekiliş 29 Mart'ta YouTube kanalımızda" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir programda Togg'un 27 Mart'a kadar 100 bin ön siparişe ulaşabileceğini açıklamıştı. Başvurular 24 Mart'ta 100 bine ulaşmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN: 27 MART'A KADAR 100 BİNİ AŞAR

Başkan Erdoğan, "85 milyon nüfusumuzun da burası ortak gururu. Siparişler yoğun. 60 yıllık hayal gerçek oldu. Söz verdik ve bu hayali gerçeğe de dönüştürdük" diyerek konu ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

"7 ayrı renkte Togg'larımız var. Bu ay sonundan itibaren caddelerimizi onlar zenginleştirecek. Ne diyorlardı, 'Bu arabanın fabrikası nerede?'. Fabrikayı açtık mı? Açtık. Sonra ne dediler? 'Üretemezsiniz'. Banttan indirdik mi, indirdik. Sonra ne dediler? 'Üretirsiniz ama satamazsınız'. Şimdi ne oldu? 75 bin fazla sipariş aldık. 27 Mart'a kadar inanıyorum ki, 100 bini geçer. Togg ülkemizde 10 yılda satılan elektrikli otomobil sayısının 5 katı kadar siparişi sadece 6 günde aldı. 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız."