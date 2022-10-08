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Giriş Tarihi: 8.10.2022 11:56 Son Güncelleme: 8.10.2022 12:21

SON DAKİKA | TPAO ruhsatı aldı! 2 ilde petrol aranacak

AA
SON DAKİKA | TPAO ruhsatı aldı! 2 ilde petrol aranacak

Son dakika haberi...Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Gaziantep ve Mardin'deki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Gaziantep ve Mardin'deki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Gaziantep'te 15 bin 409 hektarlık saha ile Mardin'de 61 bin 497 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

AĞUSTOS AYINDA 5 SAHAYA RUHSAT VERİLDİ
Dünya enerji kriziyle savaşırken, Türkiye ise kendi kaynaklarına yönelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında 5 saha için petrol arama ruhsatı verilmişti.

Antalya'da 3, Manisa'da 1 ve Kahramanmaraş-Gaziantep sınırında bulunan 1 sahada çalışma yapması amacıyla verilen ruhsatların geçerliliği 5 yıl olarak belirlenmişti.

ADANA'DA 7,5 MİLYON VARİL PETROL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, petrol keşfinin açıklandığı Adana'da 7,5 milyon varil petrolün bulunmasının üzerine yeni keşiflerin sinyalini vermişti.

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SON DAKİKA | TPAO ruhsatı aldı! 2 ilde petrol aranacak
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