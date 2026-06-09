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Giriş Tarihi: 9.06.2026 10:07 Son Güncelleme: 9.06.2026 10:11

SON DAKİKA | TÜİK açıkladı: Mayıs ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı mayıs ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını yayımladı. Buna göre; Aylık en yüksek reel getiri mevduat faizi (brüt)’te oldu. Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.

SON DAKİKA | TÜİK açıkladı: Mayıs ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı mayıs ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını yayımladı. Buna göre; Aylık en yüksek reel getiri mevduat faizi (brüt)'te oldu.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %0,35, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,38 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, BIST 100 endeksi %0,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,23, Amerikan Doları %1,24, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,60 ve külçe altın %3,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi %1,34 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %0,22, Amerikan Doları %0,23, DİBS %0,59 ve külçe altın %2,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,01 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,86, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,53 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,67 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,68 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %26,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise %22,68 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %19,11, DİBS %7,00 ve mevduat faizi (brüt) %2,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %5,91 ve Amerikan Doları %9,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi %15,81, DİBS %4,03 ve mevduat faizi (brüt) %0,05 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %8,52 ve Amerikan Doları %11,70 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ #ALTIN

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