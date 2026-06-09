SON DAKİKA | TÜİK açıkladı: Mayıs ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,01 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,86, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,53 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,67 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,68 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.