SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %7,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %10,6 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,2 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak %49,2 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti. İşgücü 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,6 iken kadınlarda %35,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,0, kadınlarda ise %22,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.