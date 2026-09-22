SON DAKİKA! Tüketicinin ekonomiye güveni son 7 yılın zirvesinde: TÜİK Eylül rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin Eylül 2026 sonuçlarını açıkladı. Buna göre tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 91,9 seviyesine çıktı.